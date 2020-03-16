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Кличко хоче на час карантину звільнити підприємців від податків

Понеділок, 16 березня 2020, 18:49
Кличко хоче на час карантину звільнити підприємців від податків

Влада Києва, зважаючи на запровадження суворих обмежувальних заходів у місті, опрацьовує варіанти підтримки підприємців і бізнесу, що працюють в столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Ми розуміємо, що в умовах суворих обмежень, запроваджених у Києві, в складній ситуації опиняється і бізнес. Вимушено припиняють роботу чимало підприємств і закладів. Міську владу цей факт гостро непокоїть. Ми вже готуємо проект рішення Київради щодо можливих механізмів для тимчасового звільнення підприємців і підприємств, що працюють у столиці, від сплати місцевих податків і зборів. Йдеться, зокрема, про податок на землю, податок на нерухомість та оренду майна". 

Деталі: Кличко також звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення парламентом рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску. Та можливості для підприємств надання додаткових відпусток співробітникам і нарахування та виплати зарплати працівникам, які вимушено не працюють. 

Також столична влада звертається до уряду та податкової служби розглянути ініціативу запровадження податкових канікул для бізнесу терміном на 2 місяці.

Що було раніше: 16 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці посилять обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні. Зокрема, максимально обмежать: пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, зкриють заклади громадського харчування і торговельні центри, за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандеміяі швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померлавід ускладнень через коронавірус.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україніз 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесізакрили усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
  • Інші країни також запроваджуютьекстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.
  • Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Українська правда

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Теми: Віталій Кличкокоронавірускарантинподатки
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