Кличко хоче на час карантину звільнити підприємців від податків

Влада Києва, зважаючи на запровадження суворих обмежувальних заходів у місті, опрацьовує варіанти підтримки підприємців і бізнесу, що працюють в столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Ми розуміємо, що в умовах суворих обмежень, запроваджених у Києві, в складній ситуації опиняється і бізнес. Вимушено припиняють роботу чимало підприємств і закладів. Міську владу цей факт гостро непокоїть. Ми вже готуємо проект рішення Київради щодо можливих механізмів для тимчасового звільнення підприємців і підприємств, що працюють у столиці, від сплати місцевих податків і зборів. Йдеться, зокрема, про податок на землю, податок на нерухомість та оренду майна".

Деталі: Кличко також звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення парламентом рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску. Та можливості для підприємств надання додаткових відпусток співробітникам і нарахування та виплати зарплати працівникам, які вимушено не працюють.

Також столична влада звертається до уряду та податкової служби розглянути ініціативу запровадження податкових канікул для бізнесу терміном на 2 місяці.

Що було раніше: 16 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці посилять обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні. Зокрема, максимально обмежать: пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, зкриють заклади громадського харчування і торговельні центри, за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

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