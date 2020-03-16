Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов

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Понедельник, 16 марта 2020, 19:49

Власти Киева, несмотря на введение строгих ограничительных мероприятий в городе, обрабатывает варианты поддержки предпринимателей и бизнеса, работающих в столице.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Мы понимаем, что в условиях строгих ограничений, введенных в Киеве, в сложной ситуации оказывается и бизнес. Вынужденно прекращают работу многие предприятия и организаций. Городские власти этот факт остро беспокоит. Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налог на недвижимость и аренду имущества".

Детали: Кличко также обращается к Верховной Раде о необходимости принятия парламентом решения об увольнении работодателей от единого социального взноса. И возможности для предприятий предоставление дополнительных отпусков сотрудникам, а также начисления и выплаты зарплаты работникам, которые вынужденно не работают.

Также столичная власть обращается к правительству и налоговой службе рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.

Что было раньше: 16 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине. В частности будет максимально ограничено: передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, будут закрыты предприятия общественного питания (заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары) и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемияи быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерлаот осложнений из-за коронавируса.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украинес 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во Львовеи Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
  • Другие страны также вводят экстраординарные мерыиз-за опасности коронавируса.
  • По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко коронавирус карантин налоги


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