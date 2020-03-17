Коронавирус: преодолели болезнь почти 80 тысяч человек

Всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79433 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Умерли от вызванных вирусом осложнений 7154 человека.

За минувшие сутки больше новых случаев зафиксировали в Италии - 3233. Там же умерли 349 человек вылечились - 414.

В Испании за это время подтвердили 2144 новых больных, констатировали 53 летальных случая и 13 людей, которые преодолели болезнь.

В Германии обнаружили 1477 инфицированных, умерли 6 человек, 21 выписали из больницы.

В Польше зафиксировали 58 случаев, выздоровели 13 человек.

Соединенные Штаты отчитываются о 1133 случаях заражения и 22 смерти за сутки. Вылечились только 5 человек.

В Голландии вирус подтвердился у 279 человек.

В Бельгии, Канаде и Австрии более 150 зараженных за сутки. Также там, за исключением Канады, никто не излечился.

В то же время, в Китае за этот период насчитали 30 случаев инфицирования. Еще 893 человека преодолели коронавирус, 14 стали жертвами.

Также много людей вылечились в Южной Корее (627). Там же не зафиксировали ни одной смерти за сутки.

В Иране зараженных увеличилось на 1053 человека.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

За минувшие сутки COVID-19 зарегистрировали в Либерии, Бенине, Пуэрто-Рико, Танзании, островах Гуам, Майотта и Багамы и Гренландия.

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