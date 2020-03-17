Коронавирус: преодолели болезнь почти 80 тысяч человек
Всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79433 человека.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Умерли от вызванных вирусом осложнений 7154 человека.
За минувшие сутки больше новых случаев зафиксировали в Италии - 3233. Там же умерли 349 человек вылечились - 414.
В Испании за это время подтвердили 2144 новых больных, констатировали 53 летальных случая и 13 людей, которые преодолели болезнь.
В Германии обнаружили 1477 инфицированных, умерли 6 человек, 21 выписали из больницы.
В Польше зафиксировали 58 случаев, выздоровели 13 человек.
Соединенные Штаты отчитываются о 1133 случаях заражения и 22 смерти за сутки. Вылечились только 5 человек.
В Голландии вирус подтвердился у 279 человек.
В Бельгии, Канаде и Австрии более 150 зараженных за сутки. Также там, за исключением Канады, никто не излечился.
В то же время, в Китае за этот период насчитали 30 случаев инфицирования. Еще 893 человека преодолели коронавирус, 14 стали жертвами.
Также много людей вылечились в Южной Корее (627). Там же не зафиксировали ни одной смерти за сутки.
В Иране зараженных увеличилось на 1053 человека.
Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)
За минувшие сутки COVID-19 зарегистрировали в Либерии, Бенине, Пуэрто-Рико, Танзании, островах Гуам, Майотта и Багамы и Гренландия.
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Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей и женщина, посещавшая французский курорт.
- Остальные больные – в Черновицкой области. Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.