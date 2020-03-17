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Шмигаль: Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими

Вівторок, 17 березня 2020, 07:17
Шмигаль: Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив, що влада може прийняти жорсткі рішення заради захисту населення від коронавірусу.

Джерело: виступ голови уряду у парламенті

Пряма мова: "Ми не хочемо сіяти паніку, але й не хочемо зволікати…

Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими".

Деталі: Скільки громадян із січня захворіли на пневмонію та померли від неї, він не зміг відповісти: "Ми підготуємо таку статистику, щоб я зараз не придумував".

Щодо коронавірусу, Шмигаль сказав, що в Україні підтверджено 7 випадків зараження, одна людина померла. Є також випадок захворювання одного з працівників консульства.

З приводу ініціативи президента Володимира Зеленського запровадити надзвичайний стан в Україні, прем’єр відповів: "Ми до введення надзвичайного стану в разі потреби будемо готові".

Шмигаль виступав із трибуни Верховної Ради без медичної маски. Також без маски працює президія парламенту та більшість народних депутатів, хоча апарат ВР мав роздавати ці гігієнічні засоби.

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Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 182 тисячі осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКабінет міністрівШмигаль
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