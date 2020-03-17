Шмигаль: Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими

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Вівторок, 17 березня 2020, 08:17

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив, що влада може прийняти жорсткі рішення заради захисту населення від коронавірусу.

Джерело: виступ голови уряду у парламенті

Пряма мова: "Ми не хочемо сіяти паніку, але й не хочемо зволікати…

Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими".

Деталі: Скільки громадян із січня захворіли на пневмонію та померли від неї, він не зміг відповісти: "Ми підготуємо таку статистику, щоб я зараз не придумував".

Щодо коронавірусу, Шмигаль сказав, що в Україні підтверджено 7 випадків зараження, одна людина померла. Є також випадок захворювання одного з працівників консульства.

З приводу ініціативи президента Володимира Зеленського запровадити надзвичайний стан в Україні, прем’єр відповів: "Ми до введення надзвичайного стану в разі потреби будемо готові".

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Кабінет міністрів Шмигаль


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