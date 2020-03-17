Шмыгаль: Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими
Премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что власти могут принять жесткие решения для защиты населения от коронавируса.
Источник: выступление главы правительства в парламенте
Прямая речь: "Мы не хотим сеять панику, но и не хотим замешкаться...
Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими".
Детали: Сколько граждан с января заболели пневмонией и умерли от нее, он не смог ответить: "Мы подготовим такую статистику, чтобы я сейчас не придумывал".
Что касается коронавируса, Шмыгаль сказал, что в Украине подтверждено 7 случаев заражения, один человек умер. Также есть случай заболевания одного из работников консульства.
По поводу инициативы президента Владимира Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине премьер ответил: "Мы к введению чрезвычайного положения в случае необходимости будем готовы".
Шмыгаль выступал с трибуны Верховной Рады без медицинской маски. Также без маски работает президиум парламента и большинство народных депутатов, хотя аппарат ВР должен был раздавать эти гигиенические средства.
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Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более .182 тысяч человек.
- На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области.
- Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.