Шмыгаль: Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими
Премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что власти могут принять жесткие решения для защиты населения от коронавируса.
Источник: выступление главы правительства в парламенте
Прямая речь: "Мы не хотим сеять панику, но и не хотим замешкаться...
Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими".
Детали: Сколько граждан с января заболели пневмонией и умерли от нее, он не смог ответить: "Мы подготовим такую статистику, чтобы я сейчас не придумывал".
Что касается коронавируса, Шмыгаль сказал, что в Украине подтверждено 7 случаев заражения, один человек умер. Также есть случай заболевания одного из работников консульства.
По поводу инициативы президента Владимира Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине премьер ответил: "Мы к введению чрезвычайного положения в случае необходимости будем готовы".