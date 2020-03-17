Шмыгаль: Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими

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Вторник, 17 марта 2020, 08:17

Премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что власти могут принять жесткие решения для защиты населения от коронавируса.

Источник: выступление главы правительства в парламенте

Прямая речь: "Мы не хотим сеять панику, но и не хотим замешкаться...

Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими".

Детали: Сколько граждан с января заболели пневмонией и умерли от нее, он не смог ответить: "Мы подготовим такую ​​статистику, чтобы я сейчас не придумывал".

Что касается коронавируса, Шмыгаль сказал, что в Украине подтверждено 7 случаев заражения, один человек умер. Также есть случай заболевания одного из работников консульства.

По поводу инициативы президента Владимира Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине премьер ответил: "Мы к введению чрезвычайного положения в случае необходимости будем готовы".

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Кабинет министров Шмыгаль


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