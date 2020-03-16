Нардепам роздадуть маски на позачергове засідання, деяким депутатам зле

Верховна Рада вранці 17 березня проведе позачергове засідання, на якому депутати працюватимуть у медичних масках, а надалі цього тижня замість пленарних засідань будуть засідання комітетів.

Джерело: заяви на погоджувальній раді парламенту в понеділок

Деталі: Із 17 березня Верховна Рада переходить у комітетський режим – це передбачено змінами до календарного графіка парламенту.

Однак о 8-й ранку у вівторок почнеться позачергове засідання Верховної Ради.

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування о 14:00 у понеділок повинен розглянути законопроєкт, покликаний допомогти у боротьбі з коронавірусом, який парламентарі мають розглянути на позачерговому засіданні.

Парламентські слухання теж відкладаються.

Пряма мова депутата від групи "За майбутнє" Дмитра Лубінця: "Дмитро Олександрович, на завтра зобов’яжіть усіх депутатів приходити у масках. І всі представники Кабміну, запрошені повинні бути завтра в сесійній залі виключно в медичних масках".

Відповідь голови Верховної Ради Дмитра Разумкова: "Завтра будуть маски. Вас забезпечать масками. І апарат так само – апарат у цьому плані потурбувався. Будуть забезпечені і працівники апарату. І пройшла дезінфекція зали Верховної Ради, і кулуарів, і цього залу. Треба віддати належне нашому апарату: він відпрацював – дай Бог кожному так працювати".

Спікер також повідомив: "У нас є народні депутати, які повернулися з відряджень закордонних, які не досить добре себе почувають – і завтра їх не буде на позачерговому засіданні Верховної Ради. Прошу розглянути на комітеті можливість не враховувати це при нарахуванні заробітної плати народним депутатам".

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