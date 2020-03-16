Нардепам роздадуть маски на позачергове засідання, деяким депутатам зле
Верховна Рада вранці 17 березня проведе позачергове засідання, на якому депутати працюватимуть у медичних масках, а надалі цього тижня замість пленарних засідань будуть засідання комітетів.
Джерело: заяви на погоджувальній раді парламенту в понеділок
Деталі: Із 17 березня Верховна Рада переходить у комітетський режим – це передбачено змінами до календарного графіка парламенту.
Однак о 8-й ранку у вівторок почнеться позачергове засідання Верховної Ради.
Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування о 14:00 у понеділок повинен розглянути законопроєкт, покликаний допомогти у боротьбі з коронавірусом, який парламентарі мають розглянути на позачерговому засіданні.
Парламентські слухання теж відкладаються.
Пряма мова депутата від групи "За майбутнє" Дмитра Лубінця: "Дмитро Олександрович, на завтра зобов’яжіть усіх депутатів приходити у масках. І всі представники Кабміну, запрошені повинні бути завтра в сесійній залі виключно в медичних масках".
Відповідь голови Верховної Ради Дмитра Разумкова: "Завтра будуть маски. Вас забезпечать масками. І апарат так само – апарат у цьому плані потурбувався. Будуть забезпечені і працівники апарату. І пройшла дезінфекція зали Верховної Ради, і кулуарів, і цього залу. Треба віддати належне нашому апарату: він відпрацював – дай Бог кожному так працювати".
Спікер також повідомив: "У нас є народні депутати, які повернулися з відряджень закордонних, які не досить добре себе почувають – і завтра їх не буде на позачерговому засіданні Верховної Ради. Прошу розглянути на комітеті можливість не враховувати це при нарахуванні заробітної плати народним депутатам".
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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Передісторія:
- У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
- В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
- Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- Із 16 березня у Львові, Одесі та Запоріжжі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок, із 17 березня так буде і в Києві.та Миколаєві. У Чернівцях теж діють обмеження.
- Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.