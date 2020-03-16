Нардепам роздадуть маски на позачергове засідання, деяким депутатам зле

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Понеділок, 16 березня 2020, 12:35

Верховна Рада вранці 17 березня проведе позачергове засідання, на якому депутати працюватимуть у медичних масках, а надалі цього тижня замість пленарних засідань будуть засідання комітетів.

Джерело: заяви на погоджувальній раді парламенту в понеділок

Деталі: З вівторка 17 березня Верховна Рада переходить у комітетський режим – це передбачено змінам и до календарного графіка парламенту.  

Однак о 8-й ранку почнеться позачергове засідання Верховної Ради.

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування о 14:00 у понеділок повинен розглянути законопроєкт, покликаний допомогти у боротьбі з коронавірусом, який парламентарі мають розглянути на позачерговому засіданні.

Парламентські слухання теж відкладаються.

Пряма мова депутата від групи "За майбутнє" Дмитра Лубінця: "Дмитро Олександрович, на завтра зобов’яжіть усіх депутатів приходити у масках. І всі представники Кабміну, запрошені повинні бути завтра в сесійній залі виключно в медичних масках".

Відповідь голови Верховної Ради Дмитра Разумкова:  "Завтра будуть маски. Вас забезпечать масками. І апарат так само – апарат у цьому плані потурбувався. Будуть забезпечені і працівники апарату. І пройшла дезінфекція зали Верховної Ради, і кулуарів, і цього залу. Треба віддати належне нашому апарату: він відпрацював – дай Бог кожному так працювати".

Спікер також повідомив: "У нас є народні депутати, які повернулися з відряджень закордонних, які не досить добре себе почувають – і завтра їх не буде на позачерговому засіданні Верховної Ради. Прошу розглянути на комітеті можливість не враховувати це при нарахуванні заробітної плати народним депутатам".

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок, із 17 березня так буде і в Києві..
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Рада карантин епідемія коронавірус Covid-2019


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