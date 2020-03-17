4 людини "знайшли" коронавірус на території України – головний санлікар

Чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни, вони не подорожували за кордон.

Джерело: заява головного санлікаря країни Віктора Ляшка з трибуни ВР 17 березня

Пряма мова: "На жаль, ми маємо в Україні уже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Із них 4 випадки пов’язані із внутрішньокраїнною передачею даного вірусу на території нашої країни. Вони не пов’язані з подорожами, тому ми, як міністерство охорони здоров’я, змінюємо алгоритм діагностики і виявлення хворих на коронавірусну інфекцію".

Що було раніше: На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусу. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою та жінка, що відвідувала французький курорт.

Решта хворих – у Чернівецькій області.Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

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