4 людини "знайшли" коронавірус на території України – головний санлікар

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Вівторок, 17 березня 2020, 08:45

Чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни, вони не подорожували за кордон. 

Джерело: заява головного санлікаря країни Віктора Ляшка з трибуни ВР 17 березня

Пряма мова: "На жаль, ми маємо в Україні уже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Із них 4 випадки пов’язані із внутрішньокраїнною передачею даного вірусу на території нашої країни. Вони не пов’язані з подорожами, тому ми, як міністерство охорони здоров’я, змінюємо алгоритм діагностики і виявлення хворих на коронавірусну інфекцію".

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Covid-2019 коронавірус МОЗ Україна


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