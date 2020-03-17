4 человека "нашли" коронавирус на территории Украины – главный санврач

Четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны, они не путешествовали за границу.

Источник: заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко с трибуны ВР 17 марта

Прямая речь: "К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны.

Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией".

Что было раньше: На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей и женщина, посещавшая французский курорт.

Остальные больные – в Черновицкой области.

Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран