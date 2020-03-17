4 человека "нашли" коронавирус на территории Украины – главный санврач

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Вторник, 17 марта 2020, 08:45

Четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны. Они не путешествовали за границу.

Источник: заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко с трибуны ВР 17 марта

Прямая речь: "К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны.

Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией".

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Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Covid-2019 коронавирус Минздрав Украина


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