4 человека "нашли" коронавирус на территории Украины – главный санврач
11252 просмотра
Вторник, 17 марта 2020, 08:45
Четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны. Они не путешествовали за границу.
Источник: заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко с трибуны ВР 17 марта
Прямая речь: "К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны.
Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией".
Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Дополняется...
Алена Мазуренко, УП
powered by lun.ua