Карантин: у МОЗ розповіли, хто контролюватиме кількість пасажирів у транспорті

Контролювати кількість пасажирів у наземному громадському транспорті будуть водії та поліція.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу

Пряма мова: "Стосовно того, як буде контролюватись кількість пасажирів у маршрутках, автобусах, тролейбусах, трамваях. В першу чергу це буде обов’язки водія. Якщо пасажири не будуть слухатись водія, він має право викликати поліцію.

З поліцією проводять певний інструктаж, вона буде готова долучатись на кожен такий виклик. Плюс – поліція обіцяє забезпечити в топ-місцях посадки своїх патрульних, щоб забезпечувати правопорядок".

Деталі: Як відомо, рішенням влади у зв’язку з карантином, міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі, тролейбусах/автобусах/трамваях.

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