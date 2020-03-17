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Карантин: у МОЗ розповіли, хто контролюватиме кількість пасажирів у транспорті

Вівторок, 17 березня 2020, 13:39
Карантин: у МОЗ розповіли, хто контролюватиме кількість пасажирів у транспорті

Контролювати кількість пасажирів у наземному громадському транспорті будуть водії та поліція.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу

Пряма мова: "Стосовно того, як буде контролюватись кількість пасажирів у маршрутках, автобусах, тролейбусах, трамваях. В першу чергу це буде обов’язки водія. Якщо пасажири не будуть слухатись водія, він має право викликати поліцію.

З поліцією проводять певний інструктаж, вона буде готова долучатись на кожен такий виклик. Плюс – поліція обіцяє забезпечити в топ-місцях посадки своїх патрульних, щоб забезпечувати правопорядок".

Деталі: Як відомо, рішенням влади у зв’язку з карантином, міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі, тролейбусах/автобусах/трамваях.

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 
  • З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.
  • Для протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 на пропозицію президента уряд ухвалив рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Як мінімум до 3 квітня закривається також метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинтранспортМОЗ
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