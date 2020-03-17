Карантин: в Минздраве рассказали, кто будет контролировать пассажиров в транспорте

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Вторник, 17 марта 2020, 14:39

Контролировать количество пассажиров в наземном общественном транспорте будут водители и полиция.

Источник: заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге

Прямая речь: "Относительно того, как будет контролироваться количество пассажиров в маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь это будет обязанность водителя. Если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию.

С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов. Плюс – полиция обещает обеспечить в топ-местах посадки своих патрульных, чтобы обеспечивать правопорядок".

Детали: Как известно, решением властей в связи с карантином, городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях.

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Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека. 
  • С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. 
  • Для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2 на предложение президента правительство приняло решение запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Как минимум до 3 апреля закрывается также метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.

Валентина Романенко, УП
Темы: карантин транспорт Минздрав


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