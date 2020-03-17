Новини 17 березня: закон про коронавірус, новий генпрокурор

Рада ухвалила закон для запобігання COVID-19 і призначила Венедіктову генпрокурором — актуальні новини 17 березня.

Про коронавірусний закон

Рада ухвалила закон про запобігання коронавірусу, який передбачає штрафи й навіть позбавлення волі в разі порушення правил карантину — за проголосували 344 нардепи.

Також у законі йдеться про роботу з дому, лікарняні і відпустки, декларування доходів, держзакупівлі, ввезення медичних виробів і медичного обладнання.

Про Венедіктову

Рада призначила на посаду генерального прокурора України в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову — за проголосували 269 нардепи.

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