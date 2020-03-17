Новости 17 марта: закон о коронавирусе, новый генпрокурор

Рада приняла закон для предотвращения COVID-19 и назначила Венедиктову генпрокурором — актуальные новости 17 марта.

О коронавирусном законе

Рада приняла закон для предотвращения коронавируса, который предусматривает штрафы и даже лишение свободы в случае нарушения правил карантина — за проголосовали 344 нардепа.

Также в законе говорится о работе из дома, больничном и отпуске, декларировании доходов, госзакупках, ввозе медицинских изделий и медицинского оборудования.

О Венедиктовой

Рада назначила на должность генерального прокурора Украины и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову — за проголосовали 269 нардепов.

О "УП. Стрічка"

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