В Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса.

Источник: пресс-служба Киевской облгосадминистрации

Дословно: "Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее, как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации".

Детали: Такое решение приняли 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА.

Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначили Олега Торкунова, заместителя председателя КОДА, а руководителем штаба по ликвидации последствий - Максима Ионова, директора департамента здравоохранения КОДА.

Заседание прошло под председательством Василия Володина, и.о. председателя Киевской ОГА.

По словам Володина, в области работает горячая линия: "По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19".

Что было раньше: 17 марта в Украине зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Один случай обнаружили у жителя Киевской области, 2 - в Киеве.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Напомним: