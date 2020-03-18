В Киевской области – режим чрезвычайной ситуации

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Среда, 18 марта 2020, 12:24

В Киевской области объявили режим чрезвычайной ситуации

Темы: коронавирус карантин Киевская область Covid-2019 чрезвычайное происшествие


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