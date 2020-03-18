У "Київпастрансі" розповіли, як каратимуть водіїв, які пускають більше 10 людей у транспорт

КП "Київпастранс" буде позбавляти премій або навіть звільняти водіїв, які пускатимуть у транспортний засіб понад 10 осіб.

Джерело: брифінг гендиректора КП "Київпастранс" Дмитра Левченка 18 березня

Пряма мова Левченка: "Контролюються водії, кондуктори. Ми звернулися до поліції щодо допомоги нам у контролюванні даної ситуації, тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці (18 березня – ред.)…

Ми намагаємося якось попереджати, що є вже 10 людей у рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого рухомого складу.

Так, ми будемо карати водіїв. Вже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність. Це позбавлення премії аж до звільнення".

Деталі: За словами представника "Київпастрансу", наразі по місту працює майже 1500 транспортних засобів комунального підприємства: понад 700 автобусів, 400 тролейбусів, 300 трамваїв.

Рухомий склад двічі обробляють дезінфікуючим засобом: перед рухом та перед заїздом в депо.

Наразі дезінфікуючого засобу на складах КП вистачить на 45-50 днів, хоча в підприємстві запевнили, що працюють над тим, аби здійснювати нові закупівлі.

Що передувало: Після закриття метро у середу з'являються численні повідомлення, що наземний громадський транспорт у Києві переповнений, режим "не більше 10 осіб" не дотримується.