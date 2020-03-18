У "Київпастрансі" розповіли, як каратимуть водіїв, які пускають більше 10 людей у транспорт

КП "Київпастранс" буде позбавляти премій або навіть звільняти водіїв, які пускатимуть у транспортний засіб понад 10 осіб.

Джерело: брифінг гендиректора КП "Київпастранс" Дмитра Левченка 18 березня

Пряма мова Левченка: "Контролюються водії, кондуктори. Ми звернулися до поліції щодо допомоги нам у контролюванні даної ситуації, тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці (18 березня – ред.)…

Ми намагаємося якось попереджати, що є вже 10 людей у рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого рухомого складу.

Так, ми будемо карати водіїв. Вже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність. Це позбавлення премії аж до звільнення".

Деталі: Левченко зазначив, що уже має кілька прізвищ водіїв 3-4 маршрутів і згодом буде вирішуватися питання щодо їхнього покарання, але контроль питання щодо 10 осіб має здійснювати за участі Нацполіції.

За його словами, ввечері 18 березня водії будуть здійснювати перевезення за участі представника правоохоронного органу.

Він додав, що наразі по місту працює майже 1500 транспортних засобів комунального підприємства: понад 700 автобусів, 400 тролейбусів, 300 трамваїв.

Рухомий склад двічі обробляють дезінфікуючим засобом: перед рухом та перед заїздом в депо.

Наразі дезінфікуючого засобу на складах КП вистачить на 45-50 днів, хоча в підприємстві запевнили, що працюють над тим, аби здійснювати нові закупівлі.

Що передувало: Після закриття метро у середу з'являються численні повідомлення, що наземний громадський транспорт у Києві переповнений, режим "не більше 10 осіб" не дотримується.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що столичне метро залишиться закритим до 3 квітня, попри повідомлення про переповненні маршрутки.

Передісторія:

В Україні запроваджено карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

В Україні станом на ранок 18 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

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