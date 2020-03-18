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"Киевпастрансе" рассказал, как будут наказывать водителей за более чем 10 человек в транспорте

Среда, 18 марта 2020, 12:31
Киевпастрансе рассказал, как будут наказывать водителей за более чем 10 человек в транспорте

КП "Киевпастранс" будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в транспортное средство более 10 человек.

Источник: брифинг гендиректора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко 18 марта

Прямая речь Левченко: "Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта - ред.)...

Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава.

Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения".

Детали: Левченко отметил, что уже имеет несколько фамилий водителей 3-4 маршрутов и впоследствии будет решаться вопрос о их наказания, но контроль вопроса относительно 10 человек должен осуществлять при участии Нацполиции.

По его словам, вечером 18 марта водители будут осуществлять перевозки с участием представителя правоохранительного органа.

Он добавил, что сейчас по городу работает около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев.

Подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующем средством: перед движением и перед заездом в депо.

Сейчас дезинфицирующего средства на складах КП хватит на 45-50 дней, хотя в предприятии заверили, что работают над тем, чтобы осуществлять новые закупки.

Что предшествовало: После закрытия метро в среду появляются многочисленные сообщения, что наземный общественный транспорт в Киеве переполнен, режим "не более 10 человек" не соблюдается.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что столичное метро останется закрытым до 3 апреля, несмотря на сообщения о переполненных маршрутках.

Предыстория:

  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • В Украине по состоянию на утро 18 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.

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Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Киевтранспорт
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