"Киевпастрансе" рассказал, как будут наказывать водителей за более чем 10 человек в транспорте

КП "Киевпастранс" будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в транспортное средство более 10 человек.

Источник: брифинг представителя "Киевпасстранса" 18 марта

Прямая речь: "Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта - ред.)...

Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава.

Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения".

Детали: По словам представителя "Киевпастранса", сейчас по городу работает около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев.

Подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующем средством: перед движением и перед заездом в депо.

Сейчас дезинфицирующего средства на складах КП хватит на 45-50 дней, хотя в предприятии заверили, что работают над тем, чтобы осуществлять новые закупки.

Что предшествовало: После закрытия метро в среду появляются многочисленные сообщения, что наземный общественный транспорт в Киеве переполнен, режим "не более 10 человек" не соблюдается.