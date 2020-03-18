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До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер

Середа, 18 березня 2020, 15:59
До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер

До Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер міністерства оборони.

Джерело: командування медичних сил Збройних сил України

Дослівно: "Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном України.

Враховуючи зазначене та виявлені симптоми військовому пенсіонеру було проведено два експрес-тести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, один з яких дав позитивний результат".

Деталі: Військові лікарі негайно передали інформацію про хворого в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

Наразі його ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Для підтвердження діагнозу у нього взяли біологічні проби та відправили до Київського міського лабораторного центру.

Відзначається, що результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним меднаглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування, а медичний персонал забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту.

Пацієнт звернувся зі скаргами на стан здоров’я до медцентру 17 березня у другій половині дня.

Що було раніше: 17 березня в Україні зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 

Один випадок виявили у мешканця Київської області, 2 - у Києві. 

Серед хворих на коронавірус в Україні народний депутат Сергій Шахов. Він перебуває на самоізоляції.

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Нагадаємо

  • В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусКиївкарантин
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