До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер

До Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер міністерства оборони.

Джерело: командування медичних сил Збройних сил України

Дослівно: "Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном України.

Враховуючи зазначене та виявлені симптоми військовому пенсіонеру було проведено два експрес-тести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, один з яких дав позитивний результат".

Деталі: Військові лікарі негайно передали інформацію про хворого в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

Наразі його ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Для підтвердження діагнозу у нього взяли біологічні проби та відправили до Київського міського лабораторного центру.

Відзначається, що результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним меднаглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування, а медичний персонал забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту.

Пацієнт звернувся зі скаргами на стан здоров’я до медцентру 17 березня у другій половині дня.

Що було раніше: 17 березня в Україні зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

Один випадок виявили у мешканця Київської області, 2 - у Києві.

Серед хворих на коронавірус в Україні народний депутат Сергій Шахов. Він перебуває на самоізоляції.

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