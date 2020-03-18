В военный госпиталь с подозрением на коронавирус попал пенсионер

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Среда, 18 марта 2020, 16:59

В Национальный военно-медицинский клинической центр "ГВКГ" с подозрением на коронавирус попал пенсионер министерства обороны.

Источник: командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, которые живут за пределами Украины.

Учитывая указанное и выявленные симптомы военному пенсионеру было проведено два экспресс-тесты по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат".

Детали: Военные врачи немедленно передали информацию о больном в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Сейчас его изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Для подтверждения диагноза у него взяли биологические пробы и отправили в Киевский городской лабораторный центр.

Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным меднаблюдением с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение, а медицинский персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Пациент обратился с жалобами на состояние здоровья в медцентр 17 марта во второй половине дня.

Украинская правда


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