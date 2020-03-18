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В военный госпиталь с подозрением на коронавирус попал пенсионер

Среда, 18 марта 2020, 15:59
В военный госпиталь с подозрением на коронавирус попал пенсионер

В Национальный военно-медицинский клинической центр "ГВКГ" с подозрением на коронавирус попал пенсионер министерства обороны.

Источник: командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, которые живут за пределами Украины.

Учитывая указанное и выявленные симптомы военному пенсионеру было проведено два экспресс-тесты по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат".

Детали: Военные врачи немедленно передали информацию о больном в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Сейчас его изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Для подтверждения диагноза у него взяли биологические пробы и отправили в Киевский городской лабораторный центр.

Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным меднаблюдением с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение, а медицинский персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Пациент обратился с жалобами на состояние здоровья в медцентр 17 марта во второй половине дня.

Что было раньше: 17 марта в Украине зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Один случай обнаружили у жителя Киевской области, 2 - в Киеве.

Среди больных коронавирусом в Украине народный депутат Сергей Шахов. Он находится на самоизоляции.

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Напомним:

  • В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусКиевкарантин
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