ЗМІ опублікували декларацію "слуг", які хочуть створити свою "платформу"

Частина народних депутатів "Слуги народу" готується виокремитися та створити демократичну платформу у складі фракції "СН".

Джерело: декларація нардепів-членів "СН", опублікована у статті "Дзеркала тижня"

Деталі: У документі не зазначається, про яку саме кількість "слуг" у новій демплатформі йдеться.

Як зазначено у декларації, до політичної консолідації депутатів змушують "системні спроби дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні як ззовні, так і з середини країни, намагання дискредитувати політичний курс на реформи, очищення країни від корупції, звільнення економіки, приборкання олігархів, зміцнення обороноздатності, захист національних інтересів та відновлення територіальної цілісності".

Зазначається, що депутати мають намір протидіяти популізму, відкриті до приєднання до демплатформи усіх бажаючих але

жорстко реагуватимуть "на спроби розколу фракції, дискредитації прогресивних українських політиків та ревізії реформаторських починань президента або Верховної Ради".

Відповідно до декларації, депутати демплатформи неухильно та послідовно сприятимуть політиці президента у кількох напрямах.

Зокрема, йдеться про "прагнення до миру та повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу шляхом проактивної дипломатії, яка грунтується на чітко визначених та безкомпромісних національних інтересах", "стійку національну безпеку, фундаментом якої є ЗСУ та сильні спецслужби держави".

Серед напрямів - очищення влади від корупції та олігархічного впливу, зміцнення незалежних антикорупційних органів, встановлення справедливості через розбудову прозорої та чесної судової системи, впровадження ринкових реформ, зокрема – реформ аграрного сектору та роздержавлення підприємств-"годівниць" чиновників та злочинців.

Також нардепи сприятимуть "захисту репутації України у світі, стабільності фінансової системи країни, звільненню українських підприємців з-під бюрократичного тиску та запровадження рівних умов для всіх, хто створює відкриту, конкурентну та сучасну економіку України".

Декларація, яку готується оприлюднити частина депутатів від фракції "Слуги народу"

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Що передувало:

13 березня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Рада складатиметься із 10 представників влади України та 10 представників від ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

При цьому він наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО. Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді".

У керівництві фракції СН пояснили, що консультативна рада з представниками ОРДЛО потрібна, щоб "дозволити українській владі консультуватись у Мінську не з бойовиками, а з проукраїнськими мешканцями Донбасу".

Частина нардепів фракції "Слуга народу" виступила проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

14 березня було відомо, що заяву підписали понад 60 нардепів СН, однак згодом деякі парламентарі (7 депутатів – УП) відкликали заяву.

Інша частина фракції 14 березня виступила із заявою на підтримку створення консультативної ради в ТКГ разом із представниками ОРДЛО.

При цьому глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що багато членів фракції, які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ, змінили свою думку після зустрічі з Єрмаком.