СМИ опубликовали декларацию "слуг", которые хотят создать свою "платформу"

Часть народных депутатов "Слуги народа" готовится выделиться в отдельную группу и создать демократическую платформу в составе фракции "СН".

Источник: декларация нардепов-членов "СН", опубликованная в статье "Зеркала недели"

Детали: В документе не указывается, о каком количестве "слуг" в составе новой демплатформы идет речь.

Согласно декларации, к политической консолидации депутатов вынуждают "системные попытки дестабилизации социально-политической ситуации в Украине как извне, так и изнутри страны, попытки дискредитировать политический курс на реформы, очищение страны от коррупции, освобождение экономики, обуздание олигархов, укрепление обороноспособности, защиту национальных интересов и восстановление территориальной целостности".

Отмечается, что депутаты намерены противодействовать популизму, открыты к присоединению к демплатформе всех желающих но будут жестко реагировать "на попытки раскола фракции, дискредитации прогрессивных украинских политиков и ревизии реформаторских начинаний президента или Верховной Рады".

Согласно декларации, при этом депутаты демплатформы намерены неуклонно и последовательно способствовать политике президента в нескольких направлениях.

В частности, речь идет о "стремлении к миру и возврата временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса путем проактивной дипломатии, основанной на четко определенных и бескомпромиссных национальных интересах", "об устойчивой национальной безопасности, фундаментом которой является ВСУ и сильные спецслужбы государства".

Среди направлений также - очищение власти от коррупции и олигархического влияния, укрепление независимых антикоррупционных органов, установление справедливости посредством развития прозрачной и честной судебной системы, внедрение рыночных реформ, в частности - реформ аграрного сектора и разгосударствление предприятий-"кормушек" чиновников и преступников.

Также нардепы будут способствовать "защите репутации Украины в мире, стабильности финансовой системы страны, освобождению украинских предпринимателей из-под бюрократического давления и введения равных условий для всех, кто создает открытую, конкурентную и современную экономику Украины".

Декларация, которую готовится обнародовать часть депутатов от фракции "Слуги народа"

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Предыстория:

13 марта глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Совет будет состоять из 10 представителей власти Украины и 10 представителей от ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО. Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы "позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса".

Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии (7 депутатов - УП) отозвали заявление.

Другая часть фракции 14 марта выступила с заявлением в поддержку создания консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ, изменили свое мнение после встречи с Ермаком.