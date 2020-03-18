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Новини 18 березня: коронавірус у нардепа, надзвичайна ситуація на Київщині

Середа, 18 березня 2020, 20:52
Новини 18 березня: коронавірус у нардепа, надзвичайна ситуація на Київщині

Нардеп Шахов захворів на коронавірус, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації — актуальні новини 18 березня.

Про Шахова

У народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Наразі з ним проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Шахову надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Усім членам екологічного комітету Ради, а також тим, хто безпосередньо контактував з Шаховим, рекомендована самоізоляція на 2 тижні.

Про надзвичайну ситуацію

У Київській області оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку із епідемічною ситуацією через новий коронавірус.

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Теми: коронавірускарантин
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