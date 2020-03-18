Новости 18 марта: коронавирус у нардепа, чрезвычайная ситуация в Киевской области
Нардеп Шахов заболел коронавирусом, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации — актуальные новости 18 марта.
О Шахове
У народного депутата члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Сейчас с ним проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Шахову предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
Всем членам экологического комитета Рады, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 2 недели.
О чрезвычайной ситуации
В Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса.
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