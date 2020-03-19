На Київщині покарають 2 водіїв: везли більше 10 людей у маршрутках
Київська обласна адміністрація заявляє, що усіх порушників загальнонаціонального карантину притягуватимуть до відповідальності.
Джерело: тимчасово виконуючий обов'язки голови КОДА Василь Володін на брифінгу 19 березня
Пряма мова: "За останню добу правоохоронці області зафіксували в районах низку порушень, пов’язаних з надзвичайною ситуацією та загальноукраїнським карантином. А саме: виявлено факти забороненої торгівлі магазинами, діяльність нелегальних ринків у містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль.
Автоперевізники перевозять у салонах більше дозволених 10 пасажирів. Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності".
Деталі: За словами Володіна, за останні 2 доби правоохоронці притягнули до відповідальності кілька осіб. Зокрема, водія у Борисполі, який перевозив у маршрутці більше 10 пасажирів, та міжміського перевізника за таке ж порушення.
Т.в.о голови КОДА відзначив, що наразі мета міської влади "мінімізувати кількість людей на вулицях та їх скупчення у приміщеннях та транспорті".
Що було раніше: Національна поліція повідомила, що за добу правоохоронці склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину. Зокрема, кілька з них у Києві.
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У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Передісторія:
- Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.