На Киевщине накажут 2 водителей: везли более 10 человек в маршрутках

Киевская областная администрация заявляет, что всех нарушителей общенационального карантина будет привлекать к ответственности.

Источник: временно исполняющий обязанности председателя КОДА Василий Володин на брифинге 19 марта

Прямая речь: "За последние сутки правоохранители области зафиксировали в районах ряд нарушений, связанных с чрезвычайной ситуацией и всеукраинским карантином. А именно: выявлены факты запрещенной торговли магазинами, деятельность нелегальных рынков в городах Ирпень, Бровары, Борисполь.

Автоперевозчики перевозят в салонах больше разрешенных 10 пассажиров. Всех нарушителей будут привлечены к ответственности".

Детали: По словам Володина, за последние 2 суток правоохранители привлекли к ответственности несколько человек. В частности, водителя в Борисполе, который перевозил в маршрутке более 10 пассажиров, и междугородного перевозчика за такое же нарушение.

В.и.о председателя КОДА отметил, что сейчас цель городской власти "минимизировать количество людей на улицах и их скопление в помещениях и транспорте".

Что было раньше: Национальная полиция сообщила, что за сутки правоохранители составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина. В частности несколько их них в Киеве.

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