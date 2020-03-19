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На Киевщине накажут 2 водителей: везли более 10 человек в маршрутках

Четверг, 19 марта 2020, 13:33
На Киевщине накажут 2 водителей: везли более 10 человек в маршрутках
Фото 24tv.ua

Киевская областная администрация заявляет, что всех нарушителей общенационального карантина будет привлекать к ответственности.

Источник: временно исполняющий обязанности председателя КОДА Василий Володин на брифинге 19 марта

Прямая речь: "За последние сутки правоохранители области зафиксировали в районах ряд нарушений, связанных с чрезвычайной ситуацией и всеукраинским карантином. А именно: выявлены факты запрещенной торговли магазинами, деятельность нелегальных рынков в городах Ирпень, Бровары, Борисполь.

Автоперевозчики перевозят в салонах больше разрешенных 10 пассажиров. Всех нарушителей будут привлечены к ответственности".

Детали: По словам Володина, за последние 2 суток правоохранители привлекли к ответственности несколько человек. В частности, водителя в Борисполе, который перевозил в маршрутке более 10 пассажиров, и междугородного перевозчика за такое же нарушение.

В.и.о председателя КОДА отметил, что сейчас цель городской власти "минимизировать количество людей на улицах и их скопление в помещениях и транспорте".

Что было раньше: Национальная полиция сообщила, что за сутки правоохранители составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина. В частности несколько их них в Киеве

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В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Предыстория: 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт пускают только по 10 человек, и то только тех, кто в медицинской маске.
  • По состоянию на 22:00 18 марта в Украине 16 зараженных коронавирусом: в Черновицкой области – 10, Житомирской – 1, Киевской – 2, Донецкой – 1 и в  Киеве – 2.
  • По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевская областькоронавирускарантинCovid-2019
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