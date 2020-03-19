На Киевщине накажут 2 водителей: везли более 10 человек в маршрутках

419 просмотров
Четверг, 19 марта 2020, 14:33
Фото 24tv.ua

Киевская областная администрация заявляет, что всех нарушителей общенационального карантина будет привлекать к ответственности.

Источник: временно исполняющий обязанности председателя КОДА Василий Володин на брифинге 19 марта

Прямая речь: "За последние сутки правоохранители области зафиксировали в районах ряд нарушений, связанных с чрезвычайной ситуацией и всеукраинским карантином. А именно: выявлены факты запрещенной торговли магазинами, деятельность нелегальных рынков в городах Ирпень, Бровары, Борисполь.

Автоперевозчики перевозят в салонах больше разрешенных 10 пассажиров. Всех нарушителей будут привлечены к ответственности".

Детали: По словам Володина, за последние 2 суток правоохранители привлекли к ответственности несколько человек. В частности, водителя в Борисполе, который перевозил в маршрутке более 10 пассажиров, и междугородного перевозчика за такое же нарушение.

В.и.о председателя КОДА отметил, что сейчас цель городской власти "минимизировать количество людей на улицах и их скопление в помещениях и транспорте".

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевская область коронавирус карантин Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова 19 марта 2020, 12:41
Люди вышли на рельсы и требовали восстановить движение электричек в Фастове 18 марта 2020, 16:20
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации 18 марта 2020, 12:24
Все новости
Главные новости
МОЗ разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом
Полиция составила 32 протокола за нарушение карантина
Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова
Премьер Италии: строгий карантин необходимо продлить после 3 апреля
Все новости
ТаблоID

Мировые селебрити, которые сделали пожертвования для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий

безопасность

Сохраняйте спокойствие и упакуйте аптечку. Перечисляем, что в ней должно быть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!