Новини 19 березня: коронавірус та Україна, наказ Варфоломія

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Четвер, 19 березня 2020, 20:59

В Україні зафіксовано 21 випадок захворювання на коронавірус, вселенський патріарх наказав церквам припинити служби до кінця березня — актуальні новини 19 березня.

Про коронавірус

В Україні до 21 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом, нові випадки виявили у Києві, Житомирі, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Також в Україні померла третя заражена людина.

Про наказ Варфоломія

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

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Теми: коронавірус карантин релігія


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