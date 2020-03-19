Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Джерело: Reuters

Заява Варфоломія: "Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими.

Вселенський патріархат стежить за ситуацією з невідкладним почуттям відповідальності по відношенню до своїх прихожан і усіх людей".

Деталі: Він закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися в своїх будинках для власної безпеки і захисту населення.

У заяві йдеться про те, що церква може переглянути рішення про заборону у залежності від темпів розвитку пандемії коронавірусу.

Водночас, монастирі будуть продовжувати проводити регулярні релігійні служби для своїх чернечих громад, але стороннім паломникам і відвідувачам не буде дозволено в'їзд.

Також відзначається, що Варфоломій і духовенство молитимуться за весь світ і "за його швидке звільнення від цього випробування".

Що було раніше: Православна церква України також запровадила у своїх храмах обмежувальні заходи через світову пандемію нового коронавірусу. Священникам і парафіянам рекомендують менше цілуватися під час вітання, а також утриматися від цілування ікон.

Згодом у ПЦУ закликали обмежети кількість одночасного зібрання людей у храмах до 10 осіб та дотримуватися "соціальної дистанції". Мирянам рекомендували залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції.

Синод української Церкви також затвердив загальний текст молитви на час пандемії Covid-19, а митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати через коронавірус, залишатися людяними і молитися за тих, хто зараз захворів.

На час карантину в Україні в УГКЦ дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому.

Водночас, у Києво-Печерській лаврі, де проводить богослужіння Українська православна церква Московського патріархату, закликали вірян ходити у храми та молитися, фактично проігнорувавши обмеження, запроваджені державою на час карантину через загрозу поширення коронавірусу.

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