Новости 19 марта: коронавирус и Украина, приказ Варфоломея

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Четверг, 19 марта 2020, 20:59

В Украине зафиксировано 21 случай заболевания коронавирусом, вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта — актуальные новости 19 марта.

О коронавирусе

В Украине до 21 увеличилось количество случаев инфицирования новым коронавирусом, новые случаи обнаружили в Киеве, Житомире, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Также в Украине умер третий зараженный человек.

О приказе Варфоломея

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

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Темы: коронавирус карантин религия


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