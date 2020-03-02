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Синоптики попередили про штормовий вітер

Понеділок, 2 березня 2020, 07:29
Синоптики попередили про штормовий вітер

У зв’язку із поривами вітру 15-20 м/с та 25-30 м/с у Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, впродовж 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

По Києву та Київській області протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.

Загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

 

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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