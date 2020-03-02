Синоптики предупредили о штормовом ветре

В связи с порывами ветра 15-20 м/с и 25-30 м/с в Карпатах синоптики объявили І уровень опасности.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Во время сильного ветра обычно советуют не ходить под деревьями и билбордами.

В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.