Росія заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії
Понеділок, 2 березня 2020, 09:50
Командування угруповання військ Росії, яка підтримує режим Башара Асада у сирійському конфлікті, не може гарантувати безпеку польотів авіації Туреччини в небі Сирії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, недільна заява керівника російського Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії контр-адмірала Олега Журавльова.
Деталі: Журавльов зазначив, що уряд Сирії був змушений оголосити про закриття повітряного простору над провінцією Ідліб.
Пряма мова: "У цих умовах командування російського угрупування військ не може гарантувати безпеку польотів турецької авіації в небі Сирії"
Цьому передувало:
- Напередодні Міністерство національної оборони Туреччини заявило про збиття двох літаків режиму Башара Асада, які спробували атакувати турецькі літаки.
- Збройні сили Туреччини також заявили, що зруйнували військовий аеродром сил Асада в районі Нейраб в провінції Алеппо.
- Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".