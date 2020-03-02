Росія заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії

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Понеділок, 2 березня 2020, 10:50

Командування угруповання військ Росії, яка підтримує режим Башара Асада у сирійському конфлікті, не може гарантувати безпеку польотів авіації Туреччини в небі Сирії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, недільна заява керівника російського Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії контр-адмірала Олега Журавльова.

Деталі: Журавльов зазначив, що уряд Сирії був змушений оголосити про закриття повітряного простору над провінцією Ідліб.

Пряма мова: "У цих умовах командування російського угрупування військ не може гарантувати безпеку польотів турецької авіації в небі Сирії" 

Цьому передувало:

  • Напередодні Міністерство національної оборони Туреччини заявило про збиття двох літаків режиму Башара Асада, які спробували атакувати турецькі літаки.
  • Збройні сили Туреччини також заявили, що зруйнували військовий аеродром сил Асада в районі Нейраб в провінції Алеппо.
  • Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".

Теми: Сирія Росія Туреччина


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