Росія заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії

Командування угруповання військ Росії, яка підтримує режим Башара Асада у сирійському конфлікті, не може гарантувати безпеку польотів авіації Туреччини в небі Сирії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, недільна заява керівника російського Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії контр-адмірала Олега Журавльова.

Деталі: Журавльов зазначив, що уряд Сирії був змушений оголосити про закриття повітряного простору над провінцією Ідліб.

Пряма мова: "У цих умовах командування російського угрупування військ не може гарантувати безпеку польотів турецької авіації в небі Сирії"

Цьому передувало: