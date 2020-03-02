Назвали причину авіакатастрофи, в якій загинув ексміністр Кутовий

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Понеділок, 2 березня 2020, 20:39

Завершилося розслідування авіакатастрофи в Полтавській області, внаслідок якої загинув ексміністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

Джерело: звіт Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними судами

Деталі: Відповідно до звіту, востаннє пілот гелікоптера Тарас Кутовий спілкувався із диспетчером о 12:45. Диспетчер проінформував пілота, що у Лубнах об 04:55 була видимість до 100 метрів, туман. Пілот підтвердив отримання інформації ("Принял, по Лубнам видимость сто метров").

Надалі він на радіозв’язок не виходив та на запит диспетчера о 13:27 не відповідав.

Експерти вважають, що гелікоптер при виконанні польоту потрапив у туман з видимістю менше 300 метрів і з низькою висотою нижньої межі хмар, що ймовірно, змусило пілота знижатися з великою вертикальною швидкістю, щоб не втратити візуальний контакт з наземними орієнтирами та з метою підбору площадки для посадки гелікоптера.

 

Дослівно: "Найбільш вірогідною причиною катастрофи вертольота R44 II UR-KTB стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру зниження після потрапляння в туман. При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не досить ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях".

Що передувало

  • 21 жовтня ДСНС повідомила, що у Полтавській області впав вертоліт "Робінсон-44", в результаті чого загинула людина.
  • За даними служби, гелікоптер летів з Києва на Полтавщину. Пізніше стало відомо, що загиблим є ексміністр Кутовий. За даними поліції, він сам пілотував літальний апарат.
  • Після авіатрощі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті.
  • Попередніми причинами авіакатастрофи називали погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління вертольотом.

Українська правда
Теми: катастрофи Мінагрополітики


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