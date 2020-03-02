Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

Завершилось расследование авиакатастрофы в Полтавской области, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Источник: отчет Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами

Детали: Согласно отчету, последний раз пилот вертолета Тарас Кутовой общался с диспетчером в 12:45. Диспетчер проинформировал пилота, в Лубнах о 4:55 была видимость до 100 метров, туман. Пилот подтвердил получение информации ("Принял, по Лубнам видимость сто метров").

В дальнейшем он на радиосвязь не выходил и на запрос диспетчера в 13:27 не отвечал.

Эксперты считают, что вертолет при выполнении полета попал в туман с видимостью менее 300 метров и с низкой высотой нижнего предела облаков, что, вероятно, заставило пилота снижаться с большой вертикальной скоростью, чтобы не потерять визуальный контакт с наземными ориентирами и с целью подбора площадки для посадки вертолета.

Дословно: "Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра снижения после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях".

Предыстория: