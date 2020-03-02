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Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

Понедельник, 2 марта 2020, 19:39
Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

Завершилось расследование авиакатастрофы в Полтавской области, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Источник: отчет Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами

Детали: Согласно отчету, последний раз пилот вертолета Тарас Кутовой общался с диспетчером в 12:45. Диспетчер проинформировал пилота, в Лубнах о 4:55 была видимость до 100 метров, туман. Пилот подтвердил получение информации ("Принял, по Лубнам видимость сто метров").

В дальнейшем он на радиосвязь не выходил и на запрос диспетчера в 13:27 не отвечал.

Эксперты считают, что вертолет при выполнении полета попал в туман с видимостью менее 300 метров и с низкой высотой нижнего предела облаков, что, вероятно, заставило пилота снижаться с большой вертикальной скоростью, чтобы не потерять визуальный контакт с наземными ориентирами и с целью подбора площадки для посадки вертолета.

 

Дословно: "Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра снижения после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях".

Предыстория:

  • 21 октября ГСЧС сообщила, что в Полтавской области упал вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб человек. По данным службы, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.
  • Позже стало известно, что погибшим является экс-министр Кутовой. По данным полиции, он сам пилотировал летательный аппарат.
  • После крушения следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил на транспорте.
  • Предварительным причинами авиакатастрофы называли плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Украинская правда

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Темы: катастрофыМинагрополитики
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