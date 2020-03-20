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У Франківську 15 підозр на коронавірус: мер пропонує ввести надзвичайний стан

П'ятниця, 20 березня 2020, 10:59
У Франківську 15 підозр на коронавірус: мер пропонує ввести надзвичайний стан

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить уряд і президента ввести більш жорсткіші карантинні заходи, можливо – надзвичайний стан.

Джерело: відеозвернення мера

Пряма мова: "Сьогодні ще з підозрою в нашій обласній інфекційній лікарні є 15 осіб...

На жаль, все рівно мешканці Франківська легковажать мірами карантину. Вчора дуже багато людей гуляло без потреби, дуже багато сприймають це як канікули, відпочиваючи ввечері в компаніях ще й зі спиртним, дуже багато було молодих людей і не тільки...

Ми звертаємось до уряду та президента запровадити в країні більш жорсткі карантинні заходи, в тому числі, розглянути можливість ввести надзвичайний стан. Адже сьогодні потрібні як ніколи жорсткі заходи, в тому числі, із залученням правоохоронців, із залученням Нацгварді. 

Не введення кожного дня жорстких заходів щодо карантину спричиняє до більшого поширення коронавірусу".

Деталі: Також Марцінків каже, що в аптеках і продуктових магазинах є "спекулятивні ціни", і просить проконтролювати це Антимонопольний комітет, президента та уряд.

У місті також планують прийняти рішення, щоб в магазинах і аптеках не скупчувались більше 10 людей і дотримувались дистанції.

Мер просить місцевих жителів дотримуватись карантину і не виходити з дому без нагальної потреби. Він закликає виходити виключно у таких випадках: похід у магазин, аптеку, візит до лікаря, вигул тварин і допомога тим, хто її потребує.

Марцінків подякував більше 150 волонтерам, які в місті надають допомогу іншим.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Передісторія:

  • 19 березня в Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка. Це третя смерть в Україні.
  • Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Украинская правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІвано-Франківськ
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