У Франківську 15 підозр на коронавірус: мер пропонує ввести надзвичайний стан

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить уряд і президента ввести більш жорсткіші карантинні заходи, можливо – надзвичайний стан.

Джерело: відеозвернення мера

Пряма мова: "Сьогодні ще з підозрою в нашій обласній інфекційній лікарні є 15 осіб...

На жаль, все рівно мешканці Франківська легковажать мірами карантину. Вчора дуже багато людей гуляло без потреби, дуже багато сприймають це як канікули, відпочиваючи ввечері в компаніях ще й зі спиртним, дуже багато було молодих людей і не тільки...

Ми звертаємось до уряду та президента запровадити в країні більш жорсткі карантинні заходи, в тому числі, розглянути можливість ввести надзвичайний стан. Адже сьогодні потрібні як ніколи жорсткі заходи, в тому числі, із залученням правоохоронців, із залученням Нацгварді.

Не введення кожного дня жорстких заходів щодо карантину спричиняє до більшого поширення коронавірусу".

Деталі: Також Марцінків каже, що в аптеках і продуктових магазинах є "спекулятивні ціни", і просить проконтролювати це Антимонопольний комітет, президента та уряд.

У місті також планують прийняти рішення, щоб в магазинах і аптеках не скупчувались більше 10 людей і дотримувались дистанції.

Мер просить місцевих жителів дотримуватись карантину і не виходити з дому без нагальної потреби. Він закликає виходити виключно у таких випадках: похід у магазин, аптеку, візит до лікаря, вигул тварин і допомога тим, хто її потребує.

Марцінків подякував більше 150 волонтерам, які в місті надають допомогу іншим.

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