Во Франковске 15 подозрений на коронавирус: мэр предлагает ввести ЧП
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство и президента ввести более жесткие карантинные меры, возможно – чрезвычайное положение.
Источник: видеообращении мэра
Прямая речь: "Сегодня еще с подозрением в нашей областной инфекционной больнице находится 15 человек ...
К сожалению, все равно жители Франковска пренебрегают мерами карантина. Вчера очень много людей гуляло без надобности, очень много воспринимают это как каникулы, отдыхая вечером в компаниях еще и со спиртным, очень много было молодых людей и не только...
Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителец, с привлечением Нацгвардии.
Не введение каждый день жестких мер карантина влечет большее распространение коронавируса".
Детали: Также Марцинкив говорит, что в аптеках и продуктовых магазинах есть "спекулятивные цены", и просит проконтролировать это Антимонопольный комитет, президента и правительство.
В городе также планируют принять решение, чтобы в магазинах и аптеках не скапливались более 10 человек и придерживались дистанции.
Мэр просит местных жителей соблюдать карантин и не выходить из дома без крайней необходимости. Он призывает выходить исключительно в следующих случаях: поход в магазин, аптеку, визит к врачу, выгул животных и помощь тем, кто в ней нуждается.
Марцинкив поблагодарил более 150 волонтеров, которые в городе оказывают помощь.
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Предыстория:
- 19 марта в Ивано-Франковске умерла инфицирована коронавирусом женщина. Это третья смерть в Украине.
- По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.