Во Франковске 15 подозрений на коронавирус: мэр предлагает ввести ЧП

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство и президента ввести более жесткие карантинные меры, возможно – чрезвычайное положение.

Источник: видеообращении мэра

Прямая речь: "Сегодня еще с подозрением в нашей областной инфекционной больнице находится 15 человек ...

К сожалению, все равно жители Франковска пренебрегают мерами карантина. Вчера очень много людей гуляло без надобности, очень много воспринимают это как каникулы, отдыхая вечером в компаниях еще и со спиртным, очень много было молодых людей и не только...

Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителец, с привлечением Нацгвардии".

Детали: Также Марцинкив говорит, что в аптеках и продуктовых магазинах есть "спекулятивные цены", и просит проконтролировать это Антимонопольный комитет, президента и правительство.

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