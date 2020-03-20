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На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію

П'ятниця, 20 березня 2020, 13:00
На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію
Фото КМДА

У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію з метою протидії поширенню коронавіруса.

Джерело: сайт Дніпровської обласної державної адміністрації

Пряма мова голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка: "Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. 

Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися".

Деталі: Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Комісія визначила епідемічну ситуацію на території області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.

Бондаренко пояснив, що режим НС дозволить оперативно реагувати на виклики в умовах всесвітньої пандемії з метою недопущення подальшого поширення інфекції.

Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу, куди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби.

Група має моніторити епідситуацію в регіоні, прогнозувати зони можливого поширення загрози, організовувати запобіжні заходи та  забезпечувати населення засобами індивідуального захисту.

Що було раніше: У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації ввели у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.

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Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областькоронавірускарантин
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