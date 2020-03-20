На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію

У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію з метою протидії поширенню коронавіруса.

Джерело: сайт Дніпровської обласної державної адміністрації

Пряма мова голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка: "Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції.

Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися".

Деталі: Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Комісія визначила епідемічну ситуацію на території області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.

Бондаренко пояснив, що режим НС дозволить оперативно реагувати на виклики в умовах всесвітньої пандемії з метою недопущення подальшого поширення інфекції.

Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу, куди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби.

Група має моніторити епідситуацію в регіоні, прогнозувати зони можливого поширення загрози, організовувати запобіжні заходи та забезпечувати населення засобами індивідуального захисту.

Що було раніше: У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації ввели у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.

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