На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію з метою протидії поширенню коронавіруса.
Джерело: сайт Дніпровської обласної державної адміністрації
Пряма мова голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка: "Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції.
Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися".
Деталі: Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Комісія визначила епідемічну ситуацію на території області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.
Бондаренко пояснив, що режим НС дозволить оперативно реагувати на виклики в умовах всесвітньої пандемії з метою недопущення подальшого поширення інфекції.
Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу, куди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби.
Група має моніторити епідситуацію в регіоні, прогнозувати зони можливого поширення загрози, організовувати запобіжні заходи та забезпечувати населення засобами індивідуального захисту.
Що було раніше: У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації ввели у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.
Читайте також: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій
Передісторія:
- У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
- Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.