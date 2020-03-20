На Днепропетровщине ввели чрезвычайную ситуацию

В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию с целью противодействия распространению коронавируса.

Источник: сайт Днепровской областной государственной администрации

Прямая речь председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко: "Днепропетровщина ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции.

Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться".

Детали: Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории области, вызванную коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

Бондаренко пояснил, что режим ЧС позволит оперативно реагировать на вызовы в условиях всемирной пандемии с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу, куда вошли руководители ГСЧС, Нацполиции, транспортные и другие службы.

Группа должна мониторить эпидситуацию в регионе, прогнозировать зоны возможного распространения угрозы и обеспечивать население средствами индивидуальной защиты.

Что было раньше: В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер, введенных в стране для противодействия коронавируса.

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