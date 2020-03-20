На Буковині, де найбільший спалах коронавірусу, просять самоізолюватися 1500 українців
До Чернівецької області з країн, де вирує коронавірус, повернулися 1500 громадян України. Місцева влада закликає їх самоізолюватися.
Джерело: брифінг глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука 20 березня
Пряма мова: "Установлено щонайменше 1500 осіб на території Чернівецької області, які повернулися з-за кордону, з країн, де вирує ця інфекція.
Ми сподіваємося на солідарність мешканців Чернівців, міської влади, щоб вони також долучилися до обліку таких осіб, оскільки відомості з Чернівців поки відсутні.
Кожна така особа може бути потенційно тією особою, яка переносить цю інфекцію. Нагальне прохання до всіх максимально ізолюватися і залишатися вдома".
Деталі: Глава ОДА закликав жителів Чернівців, які повернулися з-за кордону в останні 2-3 тижні, залишатися вдома та ізолюватися, аби не наражати на небезпеку оточення.
Міська рада Чернівців не подала список тих, хто повернувся в місто з інших країн, через захист персональних данних.
Крім того, він розповів, що очікується повернення мешканців області з-за кордону.
За словами Осачука, на території області закриють "Епіцентр", який продовжував працювати.
Що було раніше: Станом на ранок 20 березня в Україні офіційно виявлено 26 випадків захворювання на коронавірус, 15 з них – у Чернівецькій області (1 випадок летальний, померла 33-річна жінка), 1 чоловік на Буковині одужав після захворювання.
На території області ввели режим надзвичайної ситуації.
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Передісторія:
- Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.