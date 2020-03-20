На Буковині, де найбільший спалах коронавірусу, просять самоізолюватися 1500 українців

До Чернівецької області з країн, де вирує коронавірус, повернулися 1500 громадян України. Місцева влада закликає їх самоізолюватися.

Джерело: брифінг глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука 20 березня

Пряма мова: "Установлено щонайменше 1500 осіб на території Чернівецької області, які повернулися з-за кордону, з країн, де вирує ця інфекція.

Ми сподіваємося на солідарність мешканців Чернівців, міської влади, щоб вони також долучилися до обліку таких осіб, оскільки відомості з Чернівців поки відсутні.

Кожна така особа може бути потенційно тією особою, яка переносить цю інфекцію. Нагальне прохання до всіх максимально ізолюватися і залишатися вдома".

Деталі: Глава ОДА закликав жителів Чернівців, які повернулися з-за кордону в останні 2-3 тижні залишатися вдома та ізолюватися, аби не наражати на небезпеку оточення.

Міська рада Чернівців не подала список тих, хто повернувся в місто з інших країн через захист персональних данних.

Крі того, він розповів, що очікується повернення мешканців області з-за кордону.

За словами Осачука, на території області закриють "Епіцентр", який продовжував працювати.

Що було раніше: Станом на ранок 20 березня в Україні офіційно виявлено 26 випадків захворювання на коронавірус, 15 з них – у Чернівецькій області (1 випадок летальний, померла 33-річна жінка), 1 чоловік на Буковині одужав після захворювання.

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