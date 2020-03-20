На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, просят изолироваться 1500 украинцев
В Черновицкую область из стран, где бушует коронавирус, вернулись 1500 граждан Украины. Местные власти призывают их самоизолироваться.
Источник: брифинг главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук 20 марта
Прямая речь: "Установлено по меньшей мере 1500 человек на территории Черновицкой области, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует эта инфекция.
Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют.
Каждое такое лицо может быть потенциально тем лицом, которое переносит эту инфекцию. Насущная просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома".
Детали: Глава ОГА призвал жителей Черновцов, которые вернулись из-за границы в последние 2-3 недели, оставаться дома и изолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих.
Городской совет Черновцов не подал список тех, кто вернулся в город из других стран, из-за защиты персональных данных.
Кроме того, он рассказал, что ожидается еще возвращение жителей области из-за границы.
По словам Осачука, на территории области закроют "Эпицентр", который продолжал работать.
Что было раньше: По состоянию на утро 20 марта в Украине официально выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом, 15 из них - в Черновицкой области (1 случай летальный, умерла 33-летняя женщина), 1 человек на Буковине оправился после болезни.
На территории области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий
Предыстория:
- По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.