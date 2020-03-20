На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, просят изолироваться 1500 украинцев

В Черновицкую область из стран, где бушует коронавирус, вернулись 1500 граждан Украины. Местные власти призывают их самоизолироваться.

Источник: брифинг главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук 20 марта

Прямая речь: "Установлено по меньшей мере 1500 человек на территории Черновицкой области, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует эта инфекция.

Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют.

Каждое такое лицо может быть потенциально тем лицом, которое переносит эту инфекцию. Насущная просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома".

Детали: Глава ОГА призвал жителей Черновцов, которые вернулись из-за границы в последние 2-3 недели, оставаться дома и изолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Городской совет Черновцов не подал список тех, кто вернулся в город из других стран, из-за защиты персональных данных.

Кроме того, он рассказал, что ожидается еще возвращение жителей области из-за границы.

По словам Осачука, на территории области закроют "Эпицентр", который продолжал работать.

Что было раньше: По состоянию на утро 20 марта в Украине официально выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом, 15 из них - в Черновицкой области (1 случай летальный, умерла 33-летняя женщина), 1 человек на Буковине оправился после болезни.

На территории области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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