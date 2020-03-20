Минздрав будет отбирать лицензии у частных лабораторий, если они не будут сообщать о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, согласно установленной форме.

Источник: замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве 20 марта, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вчера Минздрав направил дополнительное разъяснение, где четко указано, как сообщать, в том числе частным лабораториям, о диагностированных случаях коронавируса, чтобы вовремя провести эпидрасследование.

Кроме того, есть требование к частным лабораториям передавать первые пять позитивных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться в установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии".

Детали: Ляшко отметил, что Минздрав совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработал проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о публичных закупках. Этот документ планируется принять в пятницу на заседании правительства.

Также, по его словам, планируется утвердить перечень лекарств, которые будут освобождаться от таможенных платежей и НДС.

Помимо этого, по словам замминистра, ожидается поставка ПЦР-тестов для распределения по всей территории Украины.

Что было раньше: Накануне в Киеве был зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Им оказался 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Прокуратура Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц этой частной медицинской клиники.

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Напомним: