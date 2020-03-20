Минздрав будет отбирать лицензии у частных лабораторий, если они не будут сообщать о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, согласно установленной форме.
Источник: замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве 20 марта, которого цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Вчера Минздрав направил дополнительное разъяснение, где четко указано, как сообщать, в том числе частным лабораториям, о диагностированных случаях коронавируса, чтобы вовремя провести эпидрасследование.
Кроме того, есть требование к частным лабораториям передавать первые пять позитивных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться в установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии".
Детали: Ляшко отметил, что Минздрав совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработал проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о публичных закупках. Этот документ планируется принять в пятницу на заседании правительства.
Также, по его словам, планируется утвердить перечень лекарств, которые будут освобождаться от таможенных платежей и НДС.
Помимо этого, по словам замминистра, ожидается поставка ПЦР-тестов для распределения по всей территории Украины.
Что было раньше: Накануне в Киеве был зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Им оказался 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья.
Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.
Прокуратура Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц этой частной медицинской клиники.
Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых
Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий
Напомним:
- По состоянию на утро 20 марта в Украине официально зарегистрировано 26 положительных результатов на COVID-19. Три из них в Киеве
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.