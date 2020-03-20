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У Києві суд вперше оштрафував на 17 тисяч грн за порушення правил карантину

П'ятниця, 20 березня 2020, 14:48
У Києві суд вперше оштрафував на 17 тисяч грн за порушення правил карантину

Шевченківським районним судом міста Києва була розглянута справа за порушення правил карантину.

Джерело: пресслужба Шевченківського районного суду

Деталі: Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.

За результатами розгляду справи, жінку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закриватиусі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадківзахворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинКиївсуд
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