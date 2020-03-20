Шевченківським районним судом міста Києва була розглянута справа за порушення правил карантину.

Джерело: пресслужба Шевченківського районного суду

Деталі: Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.

За результатами розгляду справи, жінку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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