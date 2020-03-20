У Києві суд вперше оштрафував на 17 тисяч грн за порушення правил карантину
Шевченківським районним судом міста Києва була розглянута справа за порушення правил карантину.
Джерело: пресслужба Шевченківського районного суду
Деталі: Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.
За результатами розгляду справи, жінку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
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Нагадаємо,
- З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закриватиусі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
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