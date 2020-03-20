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В Киеве суд впервые оштрафовал на 17 тысяч грн за нарушение правил карантина

Пятница, 20 марта 2020, 14:48
В Киеве суд впервые оштрафовал на 17 тысяч грн за нарушение правил карантина

Шевченковским районным судом города Киева было рассмотрено дело за нарушение правил карантина.

Источник: пресс-служба Шевченковского районного суда

Детали: Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела, женщина признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на нее наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривень.

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрыватьвсе заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаевзаболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцевумерли в Италии.

Темы: карантинКиевсуд
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