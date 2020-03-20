Шевченковским районным судом города Киева было рассмотрено дело за нарушение правил карантина.

Источник: пресс-служба Шевченковского районного суда

Детали: Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела, женщина признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на нее наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривень.

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Напомним,