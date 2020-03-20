Новини 20 березня: перше одужання, надзвичайна ситуація

Перша людина в Україні одужала після COVID-19, у Києві та ще двох областях оголосили надзвичайну ситуацію — актуальні новини 20 березня.

Про одужання

В Україні перша людина вилікувалася від коронавірусу Sars-CoV-2, що породжує легеневу хворобу COVID-19 — це пацієнт із Чернівців.

Про надзвичайну ситуацію

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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Про інші важливі новини

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В Італії від коронавірусу померла друга українка. Пізніше тести підтвердили загибель третьої громадянки України.

За останню добу в Італії зафіксовано новий рекорд смертності від коронавірусу: загинули 627 осіб, загалом в країні померли вже 4032 людини.

Зеленський повідомив, що Україна отримала першу партію експрес-тестів для виявлення коронавірусу та очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

Фінляндія у 2019 році втретє поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу — Україна посіла 123 місце зі 156.