Новости 20 марта: первое выздоровление, чрезвычайная ситуация

Первый человек в Украине выздоровел после COVID-19, в Киеве и еще двух областях объявили чрезвычайную ситуацию — актуальные новости 20 марта.

О выздоровлении

В Украине первый человек вылечился от коронавируса Sars-CoV-2, который порождает легочную болезнь COVID-19, — это пациент из Черновцов.

О чрезвычайной ситуации

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом — у местного жителя 1950 года рождения, который неделю назад вернулся с Германии.

В Италии от коронавируса умерла вторая украинка. Позднее тесты подтвердили гибель третьей гражданки Украины.

За последние сутки в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.

Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса и ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Финляндия в 2019 году в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира — Украина заняла 123 место со 156.