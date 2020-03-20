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No Time To Die: Як світ боровся з коронавірусом 20 березня

П'ятниця, 20 березня 2020, 22:07

Дані на 23:00 20 березня

В Україні офіційно одужав перший пацієнт, заражений COVID-19.

Другий поспіль день в Китаї не зареєстровано нових випадків COVID-19, якщо не рахувати приїжджих. 

Понад чверть мільйона хворих у світі

У 164 країнах, де зафіксували коронавірус, інфіковано понад 266 тисяч людей.

Перші 100 тисяч людей заразились протягом трьох місяців. Наступні понад 160 тисяч інфікувались лише за 12 днів. 

Щонайменше 11 153 випадків хвороби були смертельними.

+14 випадків в Україні. 2 смерті українок в Італії 

В Україні за добу зафіксовано понад 107 підозр на коронавірус. Підтверджено 15 нових випадків хвороби. 

Всього в Україні тепер 41 зафіксований факт хвороби COVID-19.

По одному випадку хвороби COVID-19 зафіксували у Львові, Харківській, Тернопільській, Київській та Івано-Франківській областях. Одразу 10 хворих у Чернівецькій області. 

20 березня підтвердили смерті двох громадянок України від вірусу в охопленій епідемією Італії. Тобто в Італії померло від коронавірусу троє українців.

10 мільйонів тестів для України

Одним зі способів перемогти коронавірус може стати масове тестування населення. В тому числі людей, у яких немає симптомів хвороби.

20 березня з України в Китай відправився урядовий літак, який має привезти в Україну 10 мільйонів тестів, маски та необхідне обладнання для лікарень.

Вірус в армії, церкві і СІЗО?

Україна не провела жодного тесту на коронавірус в зоні проведення ООС. Хвороба вплинула на життя і таких ізольованих структур як церкви та тюрма.

Як там  борються з коронавірусом, читайте в матеріалі УП "Ні людних храмів, ні побачень: як проходить карантин у монастирях, в'язниці та армії".

*** 

Глава МОЗу Ілля Ємець переконує, що найважче попереду, вірус буде ширитись.

І, як сказала Ангела Меркель, боротьба з вірусом – це справа кожного:

"Усі державні заходи будуть неефективними, якщо не використати найважливіший засіб протидії надто швидкому поширенню вірусу. Цей засіб – ми самі. Вірус зачіпає кожного, тому й допомогти здатен кожен".

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірус
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