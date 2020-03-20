Данные на 23:00 20 марта

В Украине официально выздоровел первый пациент, зараженный COVID-19.

Второй день подряд в Китае не зарегистрировано новых случаев COVID-19, если не считать приезжих.

Более четверти миллиона больных в мире

В 164 странах, где зафиксировали коронавирус, инфицировано более 266 000 человек.

Первые 100 тысяч человек заразились в течение трех месяцев. Следующие более 160 тысяч заразились только за 12 дней.

По меньшей мере 11 153 случаев болезни были смертельными.

+14 случаев в Украине. 2 смерти украинок в Италии

В Украине за сутки зафиксировано более 107 подозрений на коронавирус. Подтверждено 15 новых случаев болезни.

По одному случаю болезни COVID-19 зафиксировали во Львове, Тернопольской, Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областях. Сразу 10 больных - в Черновицкой области.

Всего в Украине теперь 41 зафиксированный случай болезни COVID-19.

20 марта подтвердили смерть двух гражданок Украины от вируса в охваченной эпидемией Италии. То есть в Италии умерло от коронавируса трое украинцев.

10 миллионов тестов для Украины

Одним из способов победить коронавирус может стать массовое тестирование населения. В том числе людей, у которых нет симптомов болезни.

20 марта из Украины в Китай отправился правительственный самолет, который должен привезти в Украину 10 миллионов тестов, маски и необходимое оборудование для больниц.

Вирус в армии, церкви и СИЗО?

Украина не провела ни одного теста на коронавирус в зоне проведения ООС. Болезнь повлияла на жизнь и таких изолированных структур как церкви и тюрьма.

Как там борются с коронавируса, читайте в материале УП "Ни людных храмов, ни свиданий: как проходит карантин в монастырях, тюрьмы и армии".

***

Глава МОЗ Илья Емец убеждает, что самое трудное впереди, вирус будет распространяться.

И, как сказала Ангела Меркель, борьба с вирусом – это дело каждого:

"Все государственные меры будут неэффективными, если не использовать важнейшее средство противодействия слишком быстрому распространению вируса. Это средство - мы сами. Вирус затрагивает каждого, поэтому и помочь способен каждый".