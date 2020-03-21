"Ситуація не важка" – мерія Маріуполя про стан хворого на COVID-19

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Субота, 21 березня 2020, 01:20

У мешканця Маріуполя, зараженого на коронавірус, спостерігається позитивна динаміка лікування. 

Джерело: заступниця міського голови Маріуполя Ксенія Сухова під час брифінгу

Пряма мова Сухової: "У Маріуполі, як і був, один випадок підтверджений, пацієнт з коронавірусом. Він знаходиться на лікуванні у госпітальній базі Лікарні швидкої медичної допомоги та отримує все необхідне лікування. На сьогодні динаміка позитивна цього лікування, і ситуація неважка".

Деталі: За словами заступниці мера, інфікований одразу самоізолювався та звернувся до лікарні після того, як помітив відповідні симптоми. Саме це і дозволило надати йому вчасну допомогу.

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Один випадок зареєстровано у Маріуполі Луганської області. Хворим виявився 52-річний місцевий мешканець, який повернувся з Єгипту

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус Маріуполь Донецька область


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