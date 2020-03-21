"Ситуація не важка" – мерія Маріуполя про стан хворого на COVID-19

У мешканця Маріуполя, зараженого на коронавірус, спостерігається позитивна динаміка лікування.

Джерело: заступниця міського голови Маріуполя Ксенія Сухова під час брифінгу

Пряма мова Сухової: "У Маріуполі, як і був, один випадок підтверджений, пацієнт з коронавірусом. Він знаходиться на лікуванні у госпітальній базі Лікарні швидкої медичної допомоги та отримує все необхідне лікування. На сьогодні динаміка позитивна цього лікування, і ситуація неважка".

Деталі: За словами заступниці мера, інфікований одразу самоізолювався та звернувся до лікарні після того, як помітив відповідні симптоми. Саме це і дозволило надати йому вчасну допомогу.

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Один випадок зареєстровано у Маріуполі Луганської області. Хворим виявився 52-річний місцевий мешканець, який повернувся з Єгипту.

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