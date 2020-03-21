"Ситуация не тяжелая" – мэрия Мариуполя о состоянии больного COVID-19

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Суббота, 21 марта 2020, 01:20

У жителя Мариуполя, зараженного коронавирусом, наблюдается положительная динамика лечения.

Источник: заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова во время брифинга

Прямая речь Суховой: "В Мариуполе, как и был, один случай подтвержден, пациент с коронавирусом. Он находится на лечении в госпитальной базе Больницы скорой медицинской помощи и получает все необходимое лечение. На сегодня динамика положительная этого лечения, и ситуация легкая".

Детали: По словам заместителя мэра, инфицированный сразу самоизолировался и обратился в больницу после того, как заметил соответствующие симптомы. Именно это и позволило предоставить ему своевременную помощь.

Что предшествовало: По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Один случай зарегистрирован в Мариуполе Луганской области. Больным оказался 52-летний местный житель, который вернулся из Египта.

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Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Мариуполь Донецкая область


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