Во Львове госпитализировали 7 человек из спецпоездов, что прибыли из Польши

Семь пассажиров поездов "Пшемысль-Киев, что эвакуировали украинцев из Польши, госпитализировали для проведения диагностики.

Источник: брифинг и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики".

Детали: По словам Васька, пассажиров отправили во Львовскую областную инфекционную больницу. Все остальные подписали соглашение о том, что им известно о нормах законов Украины и о карантине для тех, кто приезжает из-за рубежа.

Что предшествовало: 20 марта в Киев прибыло два спецпоезда из Польши. По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. В частности во Львовской области зарегистрировали один случай инфицирования.

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