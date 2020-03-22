За три дня на COVID-19 заболели 100 000 человек

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Воскресенье, 22 марта 2020, 03:50

Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, достигло 304 544 человек во всем мире.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 91681 человек выздоровели.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае (81 321), Италии (53578), Иране (20610), Испании (25 374) и Германии (22 213).

Во Франции - 14 308 случаев, в США - 25 493, в Швейцарии - 6575, в Великобритании - 5067, в Нидерландах - 3640, в Норвегии - 2118, в Швеции - 1763, в Дании - 1420, в Японии - 1007.

В России таких случаев 306, в Турции - 670, в Беларуси - 76, в Украине - 47 (три случая летальных).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Италии (4825), в Китае (3139)

В Иране зафиксировано 1556 жертв коронавируса, в Испании - 1375, во Франции - 562, в Великобритании - 233 случай, в американском штате Вашингтон - 94 умерших.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавируса, лидируют в перечне по числу тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй - 58946, Иран - 7625.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 6072 человека.

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Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Николай Донев, УП
Темы: коронавирус


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