Через коронавірус Київ попередньо втратить 1 мільярд гривень – Кличко
Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що Київ, за попередніми підрахунками, втратить один мільярд гривень через пандемію коронавірусу.
Джерело: Кличко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Уже зараз я можу сказати, що втрати, за попередніми розрахунками, десь один мільярд гривень, але я не виключаю, що цифра може збільшуватись".
Деталі: Міська влада створила два штаби. Перший займається ліквідацією наслідків коронавірусної хвороби. Другий працює у економічному напрямку.
За словами мера, ситуація ускладнюється тим, що точно визначити, скільки триватиме карантин, неможливо. Також, каже Кличко, Київ залежить від тенденцій світової економіки.
Міський голова також повідомив, що звернувся до Кабміну щодо відміни податку на додану вартість (ПДВ).
Що передувало: 23 березня кількість хворих на Covid-19 у Києві зросла ще на 4 людини і тепер становить 28 осіб. Водночас Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 29 випадків коронавірусу в Києві. За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.
Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.