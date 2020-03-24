Через коронавірус Київ попередньо втратить 1 мільярд гривень – Кличко

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що Київ, за попередніми підрахунками, втратить один мільярд гривень через пандемію коронавірусу.

Джерело: Кличко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Уже зараз я можу сказати, що втрати, за попередніми розрахунками, десь один мільярд гривень, але я не виключаю, що цифра може збільшуватись".

Деталі: Міська влада створила два штаби. Перший займається ліквідацією наслідків коронавірусної хвороби. Другий працює у економічному напрямку.

За словами мера, ситуація ускладнюється тим, що точно визначити, скільки триватиме карантин, неможливо. Також, каже Кличко, Київ залежить від тенденцій світової економіки.

Міський голова також повідомив, що звернувся до Кабміну щодо відміни податку на додану вартість (ПДВ).

Що передувало: 23 березня кількість хворих на Covid-19 у Києві зросла ще на 4 людини і тепер становить 28 осіб. Водночас Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 29 випадків коронавірусу в Києві. За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

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