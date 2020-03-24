Из-за коронавируса Киев предварительно потеряет 1 миллиард гривен – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев, по предварительным подсчетам, потеряет один миллиард гривен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Кличко в в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Уже сейчас я могу сказать, что потери, по предварительным расчетам, где один миллиард гривен, но я не исключаю, что цифра может увеличиваться".

Детали: Городская власть создала два штаба. Первый занимается ликвидацией последствий коронавирусной болезни. Второй работает в экономическом направлении.

По словам мэра, ситуация осложняется тем, что точно определить, сколько продлится карантин, невозможно. Также, говорит Кличко, Киев зависит от тенденций мировой экономики.

Мэр также сообщил, что обратился к Кабмину относительно отмены налога на добавленную стоимость (НДС).

Что предшествовало: 23 марта количество больных Covid-19 в Киеве выросло еще на 4 человека и теперь составляет 28 человек. В то же время Министерство здравоохранения сообщает о 29 случаях коронавируса в Киеве. По официальным данным в Украине COVID-19 заболели 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

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